بتعانى من ألم العظام.. إليك أفضل 7 عادات لتناول الإفطار لعلاج التهاب المفاصل

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من تورم، وألم، وتيبس، أو نطاق محدود من الحركة، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بالتهاب المفاصل، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، وأكثرها شيوعًا هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والألم العضلي الليفي والنقرس، على الرغم من عدم وجود علاج ، إلا أن الخبر السار هو أنه يمكنك تقليل آثار التهاب المفاصل عن طريق تغيير نمط حياتك ونظامك الغذائي، يمكن أن تساعد مراقبة ما تأكله في تقليل الالتهاب ، وفى السطور القادمة سنوضح كيفية بدء الصباح بشكل صحيح مع عادات الإفطار لعلاج التهاب المفاصل ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - أضف المكسرات إلى وجبة الإفطار:



المكسرات مصادر جيدة للدهون غير المشبعة ، وهي جيدة لمن يعانون من أعراض التهاب المفاصل، تحتوي هذه الدهون غير المشبعة على خصائص مضادة للالتهابات، تلاحظ مؤسسة التهاب المفاصل أن الالتهاب على مستوى الجسم هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة ؛ لذلك ، فإن تخفيف بعض الالتهابات بالأطعمة المضادة للالتهابات قد يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل لديك.

في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، أفيد أن زيادة استهلاك عين الجمل مرتبط بمستويات أقل من المؤشرات الحيوية للالتهابات ، مما يدل على وجود صلة بين تناول المكسرات وانخفاض مستويات الالتهاب.

2 - الحصول على البروتين :



ركز على البروتين بما في ذلك البيض ، واللبن الزبادي اليوناني ، وعصائر البروتين مع الفاكهة الطازجة ، والتوت، تقترح مؤسسة التهاب المفاصل أن الحصول على كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي أمر مهم عند التركيز على كتلة العضلات ووظيفة العضلات ، خاصةً إذا كانت أعراض التهاب المفاصل لديك تمنعك من ممارسة أي نشاط بدني.

3 - تناول الحبوب الكاملة:



اختر الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان أو خبز القمح الكامل بدلاً من الحبوب المكررة مثل الخبز ، تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل.

4 - أضف الفاكهة الملونة إلى وجبة الإفطار:



وفقًا لخبراء التغذية ، فإن دمج الفاكهة في وجبة الإفطار سيمنحك مضادات الأكسدة للمساعدة في الحفاظ على التهاب المفاصل ، والفيتامينات للمساعدة في تقليل الالتهاب، يقترح تناول التوت الأزرق والبرتقال والفراولة ، والتي تحتوي جميعها على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى للمساعدة في إدارة التهاب المفاصل.

في دراسة نشرت في مجلة الطب الانتقالي ، وجد أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج كانت فعالة في علاج الألم المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

5 - تناول الدهون الصحية:



تُعرف الدهون الصحية أيضًا باسم الدهون غير المشبعة "الجيدة" وتشمل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة ، والتي تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، وفقًا لبحث نُشر في مجلة البحر الأبيض المتوسط ​​لأمراض الروماتيزم ، فإن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية - نوع من الدهون الصحية - يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، على وجه التحديد ، قد تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من عدد المفاصل المتورمة واللينة.

6 - أضف الخضار:



تعتبر الخضروات مهمة لأي نظام غذائي ، لذا فمن المنطقي إضافتها إلى عادات الإفطار الخاصة بك لعلاج التهاب المفاصل، أضف الخضار إلى وجبة الإفطار عندما يكون ذلك ممكنًا لتعزيز مضادات الأكسدة والألياف، تقترح مؤسسة التهاب المفاصل أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف قد يكون مفيدًا في تقليل علامات الالتهاب.

7 - لا تفوت وجبة الإفطار:



من المفيد أن تبدأ يومك بأطعمة صحية غنية بالخصائص المضادة للالتهابات، الإفطار يساعد أيضا في زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، اكتشفت دراسة نشرت في مجلة Proceedings of the Nutrition Society أن البالغين الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة لفقدان العديد من العناصر الغذائية الرئيسية بما في ذلك فيتامين C .

وذكرت الدراسة كذلك أن أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار قد يتخذون خيارات غير صحية طوال اليوم، قد يؤدي ذلك إلى تناول الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.