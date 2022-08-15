اليوم السابع
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انقلاب سيارة نقل بطريق "طنطا-القاهرة" الزراعي في الغربية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:33 م
انقلاب سيارة نقل بطريق "طنطا-القاهرة" الزراعي في الغربية حادث - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق "طنطا - القاهرة" الزراعي، انقلاب سيارة نقل على جانبي الطريق بمنطقة قحافة التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، والذي أسفر عن تعطل الحركة المرورية على الطريق.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورد بلاغ يفيد وقوع حادث مروري على طريق "طنطا - القاهرة" الزراعي في نطاق منطقة قحافة بدائرة قسم أول طنطا، وتوقف حركة المرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين انقلاب سيارة ملاكي "نقل" على جانبي الطريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح مما أسفر عن تعطل الحركة المرورية، وانتقل رجال المرور تحت اشراف العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية، وتم الدفع ب “اوناش"المرور لرفع أثار الحادث.
 
وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


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