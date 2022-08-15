المبعوث الأممي لليمن: الأطراف التزمت بالهدنة منذ سريانها

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قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ، إن أطراف الأزمة في اليمن التزمت بالهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ، مؤكدًا أن البعثة تسعى الآن لهدنة أوسع.



وأوضح هانس، حسبما نقلت الفضائية اليمنية، اليوم الاثنين، أن الاتفاق الموسع سيشمل "عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لرجال ونساء اليمن".



وأضاف: "خلال مناقشاتي مع الأطراف، كان هناك تأكيد مستمر على أهمية البناء على الهدنة القائمة لتلبية نطاق أوسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية، والمضي قدمًا نحو حلول أكثر ديمومة للقضايا ذات الأبعاد السياسية".



وأكمل: "يجب أن تؤدي الهدنة لتكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي في اليمن ... ولا بد من التعاطي مع القضايا الإنسانية الملحة في البلاد".



كما أشار إلى أن الهدنة مازالت صامدة إلى درجة كبيرة من الناحية العسكرية، مع استمرار الانخفاض في أعداد الضحايا المدنيين، لا سيّما في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، الذي شهد تسجيل أقل عدد للضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة وبداية الحرب في اليمن".



وتابع: "من المتوقع عقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق العسكرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.. وقد اتفقت الأطراف على الاجتماع ضمن مجموعة عمل فنية؛ لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة تدعم لجنة التنسيق العسكرية بإدارتها للحوادث، من خلال خفض التصعيد على المستوى العملياتي.