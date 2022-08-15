اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اللواء مختار عبد اللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع خلفا للفريق التراس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:03 ص
اللواء مختار عبد اللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع خلفا للفريق التراس اللواء مختارعبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تولى اللواء مختار عبد اللطيف، رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلفا للفريق عبد المنعم التراس، الرئيس الأسبق للهيئة، والذى قدم طوال فترة عمله العديد من الإنجازات داخل الهيئة العربية.
 
ويعتبر اللواء مختار عبد اللطيف، من أبناء القوات المسلحة المصرية، وتولى منصب رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة، وفى عهده تم افتتاح العديد من المشروعات القومية، التى ساهمت فى زيادة العملة الصعبة، وكذلك الاكتفاء الذاتى فى بعض المنتجات، كما أسس لعدد من المشروعات القومية الكبيرة فى مجال الكيماويات فى العديد من الاتجاهات الاستراتيجية.
 
وتعتبر الهيئة العربية للتصنيع إحدى أزرع الدولة المصرية فى قطاع التصنيع، ولديها عدد كبير من المصانع والشركات التى تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى.
 
 

اللواء مختارعبد اللطيف

الفريق التراس

العربيه للتصنيع

الهيئة العربيه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة