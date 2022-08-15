العراق: القبض على 3 إرهابيين ومقتل آخرين خلال عمليات أمنية في عدة محافظات

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أعلنت قيادة فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على 3 إرهابيين ومقتل آخرين، فضلاً عن تدمير وكر للإرهابيين خلال عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات.



وقال مدير إعلام قيادة فرقة الرد السريع، العميد عبد الأمير المحمداوي - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن الفرقة خلال عملياتها في ديالى تمكنت من القبض على 3 إرهابيين، فيما تمكنت الفرقة من خلال تنفيذ عمليات تفتيش واسعة غرب قضاء طوز خرماتو في مناطق حاوي عبود وحاوي بسطملي، من العثور على وكر وتدميره بالكامل، وكذلك عبوة ناسفة تم تدميرها تحت السيطرة بالتنسيق مع حرس الإقليم وضمن قيادة عمليات المقر المسيطر لطوزخرماتو.



وفي محافظة الأنبار، تمكنت الفرقة من قتل عدد من الإرهابيين خلال التصدي لمحاولات تسللهم عبر الحدود العراقية السورية.



وفي محافظة ميسان، أسفرت عمليات الفرقة عن العثور على كدس عتاد يحتوي على قاذفات آر بي جي وصواريخ الهاونات والرمانات الهجومية وعدد من الأسلحة الخفيفة وكمية كبيرة من العتاد الخفيف.