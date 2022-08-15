اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ ولى عهد ليختنشتاين بذكرى العيد الوطنى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:18 م
الرئيس السيسى يهنئ ولى عهد ليختنشتاين بذكرى العيد الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ببرقية تهنئة إلى الأمير ألويز ولي عهد ليختنشتاين، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

ولي عهد ليختنشتاين

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