الرئيس السيسى يهنئ ولى عهد ليختنشتاين بذكرى العيد الوطنى

الرئيس السيسى يهنئ ولى عهد ليختنشتاين بذكرى العيد الوطنىالإثنين، 15 أغسطس 2022 02:18 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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