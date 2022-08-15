الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يواصل التراجع ويسجل 3815 ألف طن مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في شهر مايو الماضي "مبدئى" بينما كانت نحو 4045 ألف طن في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن.

وأضافت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المنتجات البترولية الأخرى سجلت في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن.

وشهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين و667 ألف طن في شهر أبريل الماضي "مبدئى"، مقابل 3 ملايين و831 ألف دولار في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ 164 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تراجعت في المقابل لتسجل نحو 4 ملايين و184.2 ألف طن في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 4 ملايين و392 ألف طن في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ نحو 207.8 ألف طن.