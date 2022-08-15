اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يواصل التراجع ويسجل 3815 ألف طن مايو الماضى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:00 ص
الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يواصل التراجع ويسجل 3815 ألف طن مايو الماضى حقل بترول - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاستهلاك المحلي نحو 3815 ألف طن في شهر مايو الماضي "مبدئى" بينما كانت نحو 4045 ألف طن في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 230 ألف طن.

وأضافت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المنتجات البترولية الأخرى سجلت في المقابل ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت نحو 2783 ألف طن في شهر مايو الماضي، مقابل 2304 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 479 ألف طن.

وشهد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين و667 ألف طن في شهر أبريل الماضي "مبدئى"، مقابل 3 ملايين و831 ألف دولار في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ 164 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تراجعت في المقابل لتسجل نحو 4 ملايين و184.2 ألف طن في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 4 ملايين و392 ألف طن في شهر أبريل عام 2021، بتراجع بلغ نحو 207.8 ألف طن.


استهلاك الغاز

الغاز الطبيعى

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

وزير البيئة الإيطالي: سنخفض استهلاك الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:00 م

أوروبا تبدأ تنفيذ خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% لمواجهة أزمة روسيا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:10 ص

أوروبا توافق على تقليص استهلاك الغاز الطبيعى في مواجهة أزمة روسيا

الأحد، 31 يوليه 2022 11:01 ص

الصحف العالمية: واشنطن عرضت تبادل سجناء على روسيا.. نمو اقتصادى متواضع فى الولايات المتحدة فى الربع الثانى.. جونسون يعارض مساعى بعض المحافظين لإبقائه فى السلطة.. وتوقعات بخفض استهلاك الغاز فى أوروبا بنسبة 40%

الخميس، 28 يوليه 2022 02:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة