استمرار استقبال أفواج الطلاب بالمعسكر الصيفي الدائم لجامعة طنطا بمصيف بلطيم

الغربية - محمد طارق

أكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا استمرار استقبال أفواج الطلاب بالمعسكر الصيفي الدائم لجامعة طنطا في مصيف بلطيم، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية.

أضاف رئيس الجامعة أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبنائها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أنه تم تشغيل المعسكر فى يوليو 2022 الماضى ويستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث يستقبل خلال تلك الفترة 10 أفواج موزعة بين أفواج خاصة للطلبة وأخرى للطالبات، ومدة الفوج الواحد 5 أيام ، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الفوجين الأول والثانى للطلاب المتميزين من أوائل الدفعات، والطلاب المثاليين بمختلف الكليات، والطلاب الحائزين على بطولات أو ميداليات أو مراكز متقدمة في الانشطة المختلفة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن معسكر الجامعة فى بلطيم هو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، يخدم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ويضم 3 ملاعب مكشوفة لكرة القدم الخماسية، والطائرة، والسلة، بالإضافة إلى 13 برجولة للأنشطة الثقافية والاجتماعية والجوالة.