اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:39 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 8 أشخاص اليوم الإثنين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.
 
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدوالى بالقرب من الكيلو 38 اتجاه طريق القاهرة الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.
 
 
 

 


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