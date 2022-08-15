إصابة 4 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية

فريق المحافظات

أصيب أربعة مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى من أعلى الطريق الإقليمى بالباحور بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف، وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط سيارة ملاكى من أعلى الطريق الإقليمى بالباحور .

على الفور تم الدفع بأربعة سيارات إسعاف خلال أربع دقائق من الحادث، وتبين إصابة أربعة من المستقلين للسيارة، وتبين أنهم صينيون الجنسية، وتم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام، وجارى عمل الإسعافات اللازمة لهم.

وأكدت مصادر أن الحالات للمصابين ما بين كدمات وكسور، وجارى عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.