إجراء الكشف الطبي على 120 مريضاً أولى بالرعاية في قافلة مجانية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى قافلة علاجية استهدفت الكشف الطبي على 120 مريضا ضمن المرضى غير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز مطوبس وفوة، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع مستشفى الجامعة بكفرالشيخ.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفرالشيخ، في بيان له، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل جمعية الأورمان نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.