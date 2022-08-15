اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:22 ص
أكرم القصاص
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أمين عام الأمم المتحدة يعزى حكومة وشعب مصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:05 ص
أمين عام الأمم المتحدة يعزى حكومة وشعب مصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين حريق كنيسة أبو سيفين
أ.ش.أ

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن خالص تعازيه لحكومة وشعب مصر، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، بأن جوتيريش أعرب عن حزنه العميق حيال الحريق المأساوي .. مقدما التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان حريق قد اندلع في كنيسة (أبو سيفين) في المنيرة الغربية بحي إمبابة شمالي محافظة الجيزة ، أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

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