أمين عام الأمم المتحدة يعزى حكومة وشعب مصر فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، بأن جوتيريش أعرب عن حزنه العميق حيال الحريق المأساوي .. مقدما التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان حريق قد اندلع في كنيسة (أبو سيفين) في المنيرة الغربية بحي إمبابة شمالي محافظة الجيزة ، أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.