5 أسباب لتساقط الشعر المفاجئ.. تعرف عليها

كتب حسام الشقويرى

تشمل الأسباب المحتملة لتساقط الشعر الإجهاد وسوء التغذية والحالات الطبية الأساسية، ويعاني الجميع من تساقط الشعر ، ويحدث ذلك لكل واحد منا كل يوم. يفقد معظم الناس من 50 إلى 100 شعرة يوميًا كجزء من هذه الدورة الطبيعية ، وأكثر في الأيام التي تغسل فيها شعرك. ولكن ماذا لو تحققت من وسادتك أو مصرف الدش أو المشط ويبدو أنك تخسر فجأة أكثر من ذلك بكثير، وأفضل ما يمكنك فعله هو التحدث إلى طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية. سيتعرفون على سبب تساقط الشعر ، وسيتأكدون من حصولك على العلاج المناسب في حالة إلقاء اللوم على حالة طبية، حسبما نشر موقع webmd

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تعاني من تساقط الشعر المفاجئ .



الأسباب المحتملة

تساقط الشعر الكربي. يمكن أن يحدث هذا النوع من تساقط الشعر بعد حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر من تعرضك لشيء مرهق. تقول الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إن هذه الضغوطات يمكن أن تشمل:

جراحة

تولد

الطلاق أو فقدان الوظيفة

الإصابة بحمى شديدة

يتعافى من المرض

تقول Mayo Clinic إن تساقط الشعر المفاجئ بسبب تساقط الشعر الكربي يمكن أن يحدث بعد أشهر قليلة من الحدث المجهد.

داء الثعلبة . غالبًا ما يظهر هذا النوع من تساقط الشعر على شكل بقع صلعاء مستديرة. يمكن أن يجعلك تفقد الشعر فجأة ويبدو أنه من اللون الأزرق ، وفقًا لـ NYU Langone Health. تحدث الحالة عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ بصيلات الشعر. تقول الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إن شعرك قد ينمو من تلقاء نفسه أو مع العلاج.

مشاكل طبية أخرى. كتب أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة ييل ، ديفيد جيه ليفيل ، أن الأمراض بما في ذلك أمراض الغدة الدرقية وأمراض الأمعاء يمكن أن تكون مسؤولة.

أدوية معينة . قد تكون مخففات الدم أو أدوية العلاج الكيميائي سبب تساقط الشعر المفاجئ.

مشاكل التغذية. يمكن أن يشمل ذلك الحصول على القليل من الحديد أو الكثير من فيتامين أ .

الحصول على مساعدة الآن

هناك العديد من العلاجات لتساقط الشعر. يمكن للبعض حتى المساعدة في عكس ذلك. يعتمد العلاج المناسب لك على سبب تساقط شعرك ، ولهذا من المهم مراجعة الطبيب والتشخيص.

لا تنتظر. كلما أسرعت في معالجة أعراض تساقط الشعر ، زادت احتمالية منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. تحدث إلى أخصائي طبي اليوم لتبدأ رحلتك للحصول على شعر