للرجل.. تعرف على أسباب تساقط الشعر.. أبرزها الوراثة

كتب - حسام الشقويرى

إذا كنت تعتقد أن خط شعرك ينحسر في كل مرة تنظر فيها في المرآة، فإن أكثر من نصف الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر تظهر عليهم علامات تساقط الشعر، يصل إلى 4 من كل 5 رجال في سن 70 و عادة ما يكون هذا شيئًا يمكنك إلقاء اللوم عليه في شجرة عائلتك، ولكن هناك عدة أسباب أخرى محتملة حسبما نشر موقع webmd .

علم الوراثة



الصلع الذكوري النمطي - قد تسمعه يسمى بالثعلبة الأندروجينية - ينجم عن الجينات التي حصلت عليها من والديك. ليس من الواضح بالضبط كيف يتم توريثه، لكنه يميل إلى الانتشار في العائلات. لذلك إذا كان لديك أقارب مصابين بالصلع، فمن المرجح أن تصاب به أيضًا.

لا يفهم الأطباء تمامًا سبب تسبب بعض التغيرات الهرمونية في تقلص بصيلات الشعر، أو سبب حدوث عملية الصلع تدريجيًا بنفس النمط بالنسبة لمعظم الرجال. لكنها تبدأ عادة برق من خط الشعر فوق الصدغين والتاج.

اعتمادًا على تاريخ عائلتك، يمكن أن يبدأ الصلع الذكوري النمطي في سن المراهقة . لن يصبح شعرك أرق فحسب، بل قد يصبح ناعمًا وأقصر. تعرف على المزيد حول الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع الإصابة بالصلع إذا لاحظت العلامات التحذيرية في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

قضايا طبية



يمكن أن يكون تساقط الشعر المؤقت علامة على مشكلة طبية ، مثل فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية . يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض البروتين والحديد إلى ترقق شعرك.

يكون خطر تساقط الشعر أعلى إذا كنت تعاني من مرض السكري أو الذئبة.

قد يكون تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية التي تتناولها:

سرطان

التهاب المفاصل

كآبة

النقرس

ضغط دم مرتفع

مشاكل القلب

يمكن أن يتسبب العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي في تساقط الشعر على نطاق واسع ، ولكن عادة ما ينمو شعرك مرة أخرى بمرور الوقت ، بمجرد انتهاء العلاج.

الإجهاد أو الصدمة



فقدان الوزن المفاجئ أو المفرط ، الصدمة الجسدية أو العاطفية الشديدة ، الجراحة ، أو حتى الحمى والإنفلونزا يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر الذي قد يستمر لعدة أشهر.

الالتهابات



أشياء مثل السعفة يمكن أن تخلق بقع متقشرة على فروة الرأس وبقع صلعاء. عادة ما ينمو الشعر مرة أخرى بعد العلاج.

جهاز المناعة الخاص بك



إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفاجئ الذي يترك بقعًا دائرية صلعاء بحجم الربع تقريبًا في أماكن مختلفة من رأسك ، فقد يكون لديك حالة وراثية تسمى داء الثعلبة . غالبًا ما يبدأ في الطفولة. من المرجح أن تحصل عليه إذا كان لديه أحد أفراد الأسرة المقربين.

يهاجم الجهاز المناعي لجسمك بصيلات شعرك ، مما يتسبب في تساقط بقع صغيرة من الشعر. لا يوجد ألم أو مرض ، وهو ليس معديًا. قد ينمو شعرك مرة أخرى ، لكنه قد يتساقط مرة أخرى أيضًا.

اضطراب السيطرة على الانفعالات



لدى بعض الأشخاص الرغبة في اقتلاع شعرهم - من فروة الرأس أو الحاجبين أو أي مكان آخر - وهي حالة مزمنة تُعرف باسم هوس نتف الشعر . يمكن أن يصيب 1-2٪ من البالغين والمراهقين.

الاستدراج



يمكن أن يؤدي ارتداء ذيل الحصان أو الضفائر أو ذيل الحصان حيث يتم شد الشعر المجاور لفروة الرأس بإحكام إلى تساقط مؤقت للشعر يسمى ثعلبة الشد. بالإضافة إلى ذلك ، قد تتسبب علاجات الزيت الساخن والتجعيد في تلف بصيلات الشعر.