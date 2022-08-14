‏وسائل إعلام: رئيس وزراء مالي يتعرض لجلطة دماغية ويستأنف عمله الأسبوع المقبل

‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن عدد من وسائل الإعلام المالية، تعرض رئيس وزراء البلاد شوجيل كوكالا مايجا لجلطة دماغية، أدخل على إثرها عيادة "باستور" بالعاصمة.

وقال مكتب مايجا إن طبيبه أمره بالراحة بعد شهور من الإجهاد الشديد، بينما نفى مستشار له تقارير إعلامية عن نقله إلى المستشفى للعلاج بعد إصابته بسكتة دماغية.

وقال المكتب على فيسبوك "بعد 14 شهرا من العمل دون توقف خضع رئيس الوزراء شوجيل كوكالا مايجا لراحة إجبارية بأمر من طبيبه".

وأضاف "سيستأنف أنشطته في الأسبوع المقبل".

ويشغل مايجا منصب رئيس للوزراء منذ 17 يونيو 2021، وتثير بعض تصريحاته ومواقفه منذ بعض الوقت جدلا في الأوساط السياسية الداخلية، وقد طالبت مؤخرا عدد من الأحزاب السياسية بإقالته.

وقد قدم مايجا إلى رئاسة الوزراء من صفوف حركة 5 يونيو التي كانت مناهضة لحكم الرئيس السابق الراحل إبراهيم أبوبكر كيتا، وأعلنت في وقت سابق تأييدها للمجلس العسكري الانتقالي.