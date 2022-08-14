وصول 17 طبيبا من 4 جامعات مصرية لمستشفى العريش للكشف وإجراء العمليات بالمجان

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام، اليوم الأحد، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء فى بيان صحفى، إن الدفعة الجديدة تضم 17 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة.

وأضاف أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.