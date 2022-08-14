وزير الأوقاف يلتقى مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية لتعزيز نشر الفكر الوسطى

كتب ـ على عبد الرحمن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 14 / 8 /2022، السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفير حاتم حسوبة نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك لبحث دور وزارة الأوقاف بشأن دعم التواصل الثقافي في مجال المؤتمرات، والمنتديات الفكرية، والثقافية الدولية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني، والسلام الإنساني، وقضايا المواطنة، والعيش المشترك.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسفير حاتم حسوبة نائب مساعد وزير الخارجية مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير وبعض إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

من جانبه، أثنى السفيران على مجهودات وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة بما تقوم بنشره من إصدارات مؤلفة ومترجمته.

وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق لتعزيز دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والقوة الناعمة لمصر.