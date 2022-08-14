اليوم السابع
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وزير الأوقاف يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:48 م
وزير الأوقاف يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

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تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة بمحافظة الجيزة.
 
كما تقدم وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرهم وللشعب المصري كله في هذا المصاب الذي هو مصابنا جميعًا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
 
واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.
 
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، حيث قدم الرئيس تعازيه في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.
 
وأكد الرئيس السيسى خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحريق، وقال: أتابع عن كثب تطورات الحريق بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.
 
ووجه الرئيس السيسي، كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحريق وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.
 
وتقدم الرئيس السيسي، بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.
 
وكتب الرئيس السيسى على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى "أتُابع عن كثب تطورات الحريق بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحريق وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من التي يُعبد بها".
 

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