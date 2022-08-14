وزارة الأوقاف تفتتح الأسبوع الثقافي الرابع فى 7 محافظات.. صور

كتب على عبد الرحمن

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع، والذى تنظمه وزارة الأوقاف في الفترة من السبت 13/ 8/ 2022م حتى الأربعاء 17/ 8/ 2022م، بسبع محافظات، وقد أقيمت فعاليات يوم السبت تحت عنوان: "من آيات الله في الكون وفي خلق الإنسان" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وفى مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، حاضر فيه الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب القاهرة، والشيخ محمود الأبيدي إمام مسجد فاطمة الزهراء، وقدم له فوزي عبدالمقصود المذيع بإذاعة القرآن الكريم، والقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد علي جابين مبتهلًا، وبحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة شرق مدينة نصر، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الدكتورمصطفى محمود بشمال الجيزة، حاضر فيه الدكتور خالد البسيوني عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتورالسيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وقدم له أبو بكر عبد المعطي، والقارئ الشيخ محمود عبد الحكم قارئًا، والمبتهل الشيخ عادل عبد الرحمن مبتهلًا، وبحضور اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي العجوزة، والدكتور أحمد أبو طالب مسؤول الإرشاد الديني بمديرية أوقاف الجيزة، والشيخ السيد عمارة مدير إدارة خدمة المواطنين، والشيخ محمد حسين مدير إدارة شمال الجيزة، والشيخ محمد الدومي إمام مسجد مصطفى محمود، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر بأسيوط، حاضر فيه الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، والقارئ الشيخ صلاح زكي العربي قارئًا، والمبتهل الشيخ هاني فتحي حسانين مبتهلًا، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالزقازيق، حاضر فيه الدكتور عبد السلام عفيفي أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير الدعوة بأوقاف الشرقية، والشيخ ياسر عزت إمام المسجد، والقارئ الشيخ عزت راشد قارئًا، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شرق المدينة، حاضر فيه الدكتور عبد الواحد محمود أبو حطب، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، وقدم له الشيخ خالد البراوي، والقارئ الشيخ السيد محمود فايد قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد علوان بريك مبتهلًا، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر بمدينة المنصورة، حاضر فيه الدكتور محمود علي برايا مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وبحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، شهدت مجالس الافتاء بالمساجد الكبرى بين المغرب والعشاء إقبالًا متميزًا، وحرصًا من الجمهور على سؤال المختصين والعلماء في القضايا الفقهية التي تشغلهم.

جدير بالذكر أن مجالس الإفتاء تراعي التيسير في الفتاوى، وتيسر معرفة الأحكام من العلماء المتخصصين وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.