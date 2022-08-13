الأوقاف تنظم دورات تدريبية للمؤذنين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

كتب على عبد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف عقد عدة دورات تدريبية للمؤذنين بالمساجد بالتوازي مع السير في مشروع الأذان الموحد ، وستكون الدورة الأولى بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية يومي الأربعاء والخميس لـ60 مؤذنًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقاهرة الكبرى .

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى اهتمامًا من وزارة الأوقاف بأهمية الصوت الحسن ، فإلى جانب اهتمامها بمشروع الأذان الموحد، وسيرها فيه بجدية كبيرة بلغت نحو 4958 مسجدًا حتى تاريخه، وجار الإعداد للمرحلة الثانية.

وأطلقت وزارة الأوقاف، مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد، بأكثر من مسجد بمحافظة القاهرة فى فبراير 2019 ثم أطلقت المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد فى فبراير 2020، لتصل إلى 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية، وهى على النحو التالي: "مديرية أوقاف القاهرة 671 مسجدا، مديرية أوقاف الجيزة 300 مسجدا، مديرية أوقاف القليوبية 117 مسجدًا".