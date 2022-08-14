نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال القوافل الطبية لجامعة عين شمس بمغاغة وبني مزار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بمتابعة سير أعمال القافلة الطبية "حياة"، بعزبة محمد إبراهيم التابعة لقرية زاوية الجدامي، بمركز مغاغة، والتي نظمتها كلية الطب بجامعة عين شمس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفي إطار فعاليات المشاركة المجتمعية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، حرصا على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للفئات الأكثر احتياجا.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز مغاغة، وبحضور محمد أشرف منسق القافلة، وعدد من أعضاء شباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، والجهات المعنية، والجهات المعنية.

نقل نائب المحافظ، شكر وتحيات السيد محافظ المنيا، للقائمين على تنفيذ تلك القوافل، مشيدا بجميع الخدمات الطبية الجاري تقديمها، و بالتعاون المثمر بين المحافظة وجامعة عين شمس، مشيراً الى أن المحافظة تنظم العديد من القوافل الطبية والعلاجية بجميع قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتفعيلاً للمبادرات الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" وكذلك مبادرات دعم صحة المرأة المصرية، الكشف المبكر لضعف السمع للأطفال حديثي الولادة وغيرها.

من جانبه أوضح محمد أشرف منسق القافلة، أن أعمال القافلة تستهدف حوالي 3 آلاف مواطن بعزبة محمد إبراهيم، وحوالي 2000 مواطن من قرية زاوية الجدامي، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة، الى جانب توعية المواطنين، واستقبال وتصنيف المرضى وأخذ العلامات الحيوية لهم، لتحويل المرضى للعيادات اللازمة والتعامل مع الحالات العاجلة، مشيراً الى أن القافلة ضمت أكثر من 11 تخصص منها (تحاليل – أشعة - باطنه – قلب – اسنان – عيادات خارجية – صيدليات) وغيرها، ويتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وفي نفس السياق، تابع نائب المحافظ سير أعمال القافلة الطبية "بداية" بقرية حماضه التابعة لمجلس قروي بني صامت ببني مزار، بحضور عماد عبد العزيز رئيس مركز بني مزار، والدكتور محمد صلاح منسق القافلة، حيث تأتي تلك القوافل ضمن استهداف أكبر عدد من المواطنين.



جانب من القافلة الطبية (6)



جانب من القافلة الطبية (7)