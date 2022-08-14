مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير نفذته عصابات فى الإكوادور

كتب محمد جمال

أسفر انفجار في مدينة جواكيل الإكوادورية عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتفجير نفذته العصابات المتناحرة فى الإكوادور، وذكرت خدمة الطوارئ الوطنية أن "ثمانية مبان دمرت، وأصيب ستة عشر شخصا، وقتل خمسة، ودمرت سيارتان، جراء انفجار في مدينة جواكيل، وأن رجال الانقاذ يواصلون العمل في المنطقة".

وحمل وزير الداخلية الإكوادورى باتريسيو كاريلو عصابات الجريمة المسؤولية عن الانفجار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يذكرأن، أطلق بركان سانجاى فى الإكوادور رمادا، وسجلت الاقمار الصناعية 5 تنبيها لانبعاثات الرماد من البركان، وفقا للمعهد الجيوفيزيائى (IG) التابع لمدرسة البوليتكنيك الوطنية الإكوادورية.