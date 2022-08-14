مصروفات جامعة بنى سويف الأهلية.. 85 ألف جنيه للطب و70 للأسنان و60 للهندسة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قائمة المصروفات المقترحة الخاصة بجامعة بنى سويف الأهلية للعام الجامعي الجديد.

وقال الدكتور منصور حسن أن مصروفات كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة) 85 ألف جنيه، وكلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان) 70 ألف جنيه، كلية العلاج الطبيعي برنامج (العلاج الطبيعى) 60 ألف جنيه، كلية الهندسة 55 ألف جنيه، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 35 ألف جنيه، و كلية العلوم30 ألف جنيه، و كلية الإعلام ألف جنيه، كلية التجارة 30 ألف جنيه، كلية الآداب 30 ألف جنيه، كلية التمريض 25 ألف جنيه (برنامج التمريض)، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 40 ألف جنيه (برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).