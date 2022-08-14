مصرع شاب صدمته سيارة خلال قيادته دراجة بخارية في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقي شاب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة خلال قيادته دراجة بخارية، في منطقة البدرشين بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شاب في حادث تصادم بمنطقة البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن سيارة اصطدمت بدراجة بخارية يقودها شاب، ما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.