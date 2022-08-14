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الصحة.. أول سيارة وصلت بعد دقيقتين

مدبولى: سيارات الإسعاف تواجدت بصورة فورية بموقع حريق كنيسة أبو سيفين

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:28 م
مدبولى: سيارات الإسعاف تواجدت بصورة فورية بموقع حريق كنيسة أبو سيفين رئيس الوزراء يتفقد مقر الكنيسة
كتبت هند مختار

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان بذلت جهوداً كبيرة لنقل مصابى حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة، وقال: "تواجدت سيارات الإسعاف بصورة فورية، لنقل جثامين الضحايا، وكذا المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
 
وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.
 
وأكد عبدالغفار أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، مشيراً إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، لافتاً إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.
 
وأوضح «عبدالغفار» أن إجمالي عدد الوفيات في الحريق بلغت41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوها إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 في مستشفى العجوزة، و7 مصابين في مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.
 
 
 

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