لماذا يشيع سرطان الرئة بين الشباب؟.. اعرف الأسباب

كتبت إيناس البنا

يُعتقد أن سرطان الرئة يصيب كبار السن فقط، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الشباب، على الرغم من أن سرطان الرئة أقل شيوعًا بين الشباب، وتختلف عوامل الخطر وأنواع سرطان الرئة عن كبار السن، إلا أنه قد ارتفع بسرعة من حيث العدد خلال السنوات القليلة الماضية، ووفقًا لموقع "Onlymyhealth" يتطلب سرطان الرئة لدى الشباب تشخيصًا وعلاجًا شاملاً ومبكرًا.

أسباب سرطان الرئة عند الشباب

عادة ما يرتبط سرطان الرئة بالتدخين، وما يقرب من 85٪ من الحالات و90٪ من وفيات سرطان الرئة تُعزى مباشرة إلى دخان السجائر.

على الرغم من أنه غالبًا ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، إلا أن الآفات السابقة للسرطان تظهر أحيانًا قبل 10-15 عامًا بسبب التعرض المبكر للمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

يعد تدخين التبغ، وخاصة عنصر النيكوتين الموجود في التبغ، السبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، فكثيرًا ما يستهلك الشباب، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، التبغ اليوم بطرق متنوعة، مثل التدخين والمضغ، ونظرًا لأن النيكوتين يحتوي على أكثر من 10000 مادة مسرطنة، فإن أولئك الذين يبدأون التدخين في سن مبكرة أو في مجموعات كبيرة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة في سنواتهم اللاحقة.

يتعرض الأشخاص الأصغر سنًا للتبغ من خلال ضغط الأقران أو عقلية استكشافية ، ويطورون في النهاية إدمانًا لأنواع مختلفة من التدخين (التبغ). للتدخين آثار تراكمية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. يمكن أن يحدث سرطان الرئة بسيجارة واحدة فقط كل يوم، إذا كان الشخص يدخن ثم أقلع عن التدخين ، فإن خطر الإصابة بسرطان الرئة يقل بنسبة 50٪ تقريبًا، يمكن تجنب الإصابة بسرطان الرئة إذا لم يكن التدخين عادة أثناء صغر سن الشخص.

علاج سرطان الرئة

ترتبط العديد من سرطانات الرئة أيضًا بالطفرات الجينية، ويمكن علاجها بالعلاجات المستهدفة أو الاختبارات الجينية، قد تشمل علاجات سرطان الرئة ما يلي:

الجراحة، والتي تُستخدم عمومًا فقط في حالات السرطان في المرحلة 1 ، والمرحلة 2 ، وبعض السرطانات في المرحلة الثالثة

العلاج الكيميائي الذي يساعد في تدمير الخلايا السرطانية

يستخدم العلاج الإشعاعي قبل أو بعد الجراحة أو العلاج الكيميائي حتى يتقلص الورم

العلاج المناعي خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من سرطان الرئة في المرحلة 3 و 4