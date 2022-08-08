"طه" متعافٍ من السرطان ومريض بالفطر الأسود حصل على 90% بالثانوية العامة

الفيوم ـ رباب الجالي

من رحم المعاناة ولد الأمل، حيث استطاع الطالب طه محمد حمدي ابن محافظة الفيوم المعافي من سرطان الرئة والمصاب بالفطر الأسود أن يحصل على مجموع 90 % رغم أنه ملازما للفراش ولا يتحرك.

يقول محمد حمدي والد الطالب طه، إن نجله أصيب وهو في الصف الثالث الإعدادي بمرض سرطان الغدد الليمفاوية وبدأ رحلة العلاج الكيماوي لأكثر من عام ونصف ثم تعافي من السرطان وأثناء الفترة الأخيرة من العلاج أصيب بالفطر الأسود.

ولفت والد طه، إلى أن المرض المناعي هاجم جسد طه أفقده إحدى عينيه ثم تسلل للمخ ودخل طه في غيبوبة لأكثر من 3 سنوات.

وأكد والد الطالب، أنه بعدما فاق من غيبوبته أصبح ملازما للفراش ولكنه استعاد وعيه بشكل كامل وطالب بإستكمال دراسته واعتمدنا علي الفيديوهات والاستماع للدروس من خلال المنصات الإلكترونية وإلتحق بإمتحانات الثانوية العامة هذا العام وكان ينتقل للجنة من خلال سيارة إسعاف وبصحبته مرافق تنطبق عليه اشتراطات الوزارة ليقوم بالكتابة بدلا منه واستطاع طه أن يحصل علي مجموع درجات 90%