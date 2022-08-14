لعشاق اللحوم الحمراء.. انتبهوا هى الأسوأ للقلب مما تعتقد

كتبت إيناس البنا

تناول الكثير من اللحم الأحمر دائمًا ما يصاحبه المخاطر الصحية العديدة التي يأتي بها هذا الطعام، فقط القليل من الناس الذين يدركون كيف أن الإفراط في تناول اللحم المقدد ولحم البقر ولحم الخنزير وحتى شرائح اللحم يمكن أن يسبب ضررًا طويل الأمد للصحة .

وبحسب دراسة جديدة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب: بعنوان "تصلب الشرايين والتخثر وبيولوجيا الأوعية الدموية" ، فأن يمكن أن يتسبب الطعام الشعبي في أضرار جسيمة للصحة وهو أكثر فتكًا مما كان يُعتقد سابقًا.

تشير الدراسة الجديدة وفاق لموقع " timesnownews"، إلى أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويجب أن يكون الناس على دراية جيدة بكمية اللحوم الحمراء التي يأكلونها ولكن يجب أن يكونوا متأكدين أكثر مما إذا كانوا يعانون من أمراض مصاحبة أو معرضون لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي أسوأ الأطعمة للقلب؟

استخدمت الدراسة أيضًا بيانات من دراسات صحية سابقة وقارنت مخاطر الإصابة في الأشخاص الذين يتناولون مستويات مختلفة من اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والدجاج واللحوم المصنعة.

أشارت النتائج النهائية إلى أن تناول المزيد من اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لتصلب الشرايينبنسبة 22٪ في حصة واحدة في اليوم، ويُعزى حوالي عُشر الخطر إلى زيادة مستويات مستقلب ثلاثي ميثيل أمين أكسيد النيتروجين (TMAO) في الدم - وهي مادة كيميائية تنتجها الأمعاء لهضم اللحوم الحمراء.

لاحظ الخبراء أيضًا أن ارتفاع مستويات السكر في الدم والالتهابات قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والتي تنتج أيضًا عن زيادة تناول اللحوم الحمراء، العوامل الوحيدة غير المرتبطة كانت ضغط الدم والكوليسترول.

تشرح هذه الدراسة أيضًا سبب وجوب تقليل تناول اللحوم الحمراء وجعلها علاجًا عرضيًا بدلاً من تناولها يوميًا.