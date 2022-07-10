ما الكمية التى يجب أن تتناولها من اللحوم الحمراء؟

كتبت فاطمة خليل

اللحوم الحمراء من الأطعمة التي تميز عيد الأضحى المبارك ولكن قلل من الكمية واختر أنواعًا صحية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يأتي بمخاطر صحية وليس جزءًا من نظام غذائي صحي، حيث أن اللحوم الحمراء غنية بالكوليسترول والدهون المشبعة والصوديوم ويجب أن تؤكل بكميات قليلة، بحسب موقع " scripps".

ما الكمية التي يجب أن تتناولها من اللحوم الحمراء؟

يوصي الأطباء الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفشل القلب أو السكتة الدماغية بالحد من تناول اللحوم الحمراء، حيث يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم أو تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية محاولة التخلص من معظم - إن لم يكن كل - اللحوم الحمراء.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية باتباع نظام غذائي يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والمكسرات والحد من اللحوم الحمراء المصنعة والمشروبات السكرية.

وفقًا لدراسة حديثة، فإن استبدال اللحوم الحمراء جزئيًا بمصادر البروتين النباتية يمكن أن يقلل من معدل الإصابة بأمراض القلب.

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تناول اللحوم الحمراء في نظامهم الغذائي، يوصى باستخدام حصص 227 جرام مرة أو مرتين في الأسبوع.

قطع اللحم مهم أيضًا ويوصي الأطباء بتقطيع اللحوم الخالية من الدهون غير المصنعة والخالية من الهرمونات أو العضوية أو الخالية من الدهن.

احذر من درجات حرارة الطهي المرتفعة عند طهي اللحوم ومن الأفضل الشواء على حرارة متوسطة أو غير مباشرة ".