كيف تتخلصين من مشكلة تساقط الشعر بسرعة؟

كتبت نهير عبد النبى

تساقط الشعر من أبرز المشاكل التي يعانى منها الكثيرون وخصوصا السيدات مما يؤثر على مظهرهم وحالتهن النفسية ، قد يكون تساقط الشعر ناتج عن نقص الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين د أو الإصابة بالانيميا ومشاكل الغدة الدرقية ، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لعلاج تساقط الشعر وهى:

-يجب أولا معرفة سبب التساقط بعد إجراء الفحوصات وعلاج المشكلة الرئيسية.

-تناول مكملات الفيتامينات، حيث تشير الدراسات التي تعود إلى عدة سنوات إلى أن الفيتامينات تساعد في منع تساقط الشع، ولكن يجب على أي شخص يفكر في تناول مكمل متعدد الفيتامينات التحدث إلى الطبيب أولاً لمعرفه نوع الفيتامين والجرعة المناسبة له.

استخدام زيت جوز الهند للشعر التالف، زيت جوز الهند قد يساعد في منع تساقط الشعر بسبب أضرار الأشعة فوق البنفسجية أو عادات العناية الشخصية ومع ذلك .

-استخدام المنتجات التي تحتوي على الكافيين، حيث يمنع الكافيين في التركيبات الموضعية مثل الشامبو والبلسم تساقط الشعر بشكل فعال مثل المونوكسيديل .

-وضع مضادات الأكسدة على فروة الرأس، قد يؤدي استخدام الشامبو أو علاجات فروة الرأس التي تحتوي على مضادات الأكسدة إلى تقليل تساقط الشعر وتحسين صحة فروة الرأس.

-حماية الشعر أثناء النوم، يمكن أن يساعد غطاء وسادة الحرير أو الساتان في منع تكسر الشعر الناتج عن الاحتكاك والتشابك والشد، وقد يؤدي النوم بشعر مبلل إلى إضعاف الخيوط وقد يتسبب في تكسرها .

-الحفاظ على العناية الجيدة بالشعر وفروة الرأس، يمكن أن تساعد العناية بالشعر وفروة الرأس على منع تساقط الشعر، قد يحسن أيضًا نمو الشعرو قد يؤدي الحفاظ على نظافة فروة الرأس والشعر إلى منع تلف الشعر وتساقطه.