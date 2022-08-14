قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام الدراسى 2022/2023

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة )، أو المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا) وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط.

يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل ، وفقا للحد الأدنى للقبول.

ويشترط أن لا يزيد سن الطالب عن 22 عاما أول اکتوبر 2022.

أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

ان تكون اللغة الأجنبية للطلاب هي اللغة الانجليزية

ان يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد (رياضية – طبية - سمات...) الدراسة بالمعهد داخلية ، ويتم توفير سبل الإقامة والإعاشة المتميزة داخل المعهد

يحصل الطلاب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام 2+2) ، حيث انه من الممكن أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة ، أو إكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

يتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية اثناء فترة الدراسة ، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.