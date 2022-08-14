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تنسيق الكليات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:26 ص
تنسيق الكليات 2022.. استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2022
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الأحد، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى ثالث أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.
 
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى بلغ 55 ألف طالب حتى صباح أمس السبت.

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.


تنسيق الكليات 2022 علمي مرحله اولى

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
 
عدد الطلاب: 15220
 
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
 
عدد الطلاب: 80063
 
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  
 
 

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