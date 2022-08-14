فيتامينات لا يجب تناولها على معدة فارغة.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

هل يهم عندما تتناول مكملاتك ؟ وفقًا للأطباء ، فإن تناول الفيتامينات في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار قد يكون أمرًا محظورًا، تناول الفيتامينات على معدة فارغة يمكن أن يزعج بشكل متكرر الجهاز الهضمي، كما قالت أخصائية الجهاز الهضمي كريستين لي ، إن كثير من الناس يعانون من آلام في المعدة والغثيان وحتى الإسهال، إليك خمسة فيتامينات لا يجب تناولها في الصباح، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

متى تتناول الفيتامينات؟

ينصح الأطباء بتناول الفيتامينات المتعددة مع الطعام.، أفضل وقت لتناول الفيتامينات المتعددة هو الطعام ، لذا فإن أي دهون يمكن أن تساعد في الامتصاص، يمكنك أيضًا شرب مشروب قائم على الماء لغسله بالكامل، لكن العيب هو أن جسمك لن يمتص الفيتامينات التي تذوب في الماء وكذلك الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

فيتامينات أ ، د ، هـ ، ك

الفيتامينات A و D و E و K هي فيتامينات تذوب في الدهون ، ولا ينبغي تناولها على معدة فارغة، توصي كليفلاند كلينك بأن "أفضل وقت لتناول فيتامين د والفيتامينات الأخرى التي تذوب في الدهون هو بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون.

أفضل وقت لتناول الماغنيسيوم

يشيع استخدام الماغنيسيوم كمساعد على النوم ، لذلك من الأفضل تناوله في المساء، أحد التأثيرات المعروفة للماغنيسيوم هو أنه يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس، فإن تناول المغنيسيوم قبل النوم يمكن أن يكون أمرًا حكيمًا، إذا كان تناول المكمل الغذائي يجعلك تشعر بالغثيان ، مثل الفيتامينات المتعددة قبل الولادة ، فتناوليه قبل النوم حتى تنامين بسبب أي آثار جانبية.

تناول الفيتامينات بعد الأكل أوعند ممارسة الرياضة

إن تناولها مع الطعام يعزز قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات ويقلل من خطر التعرض للغثيان واضطراب المعدة، يوصي بتجنب الفيتامينات قبل التمرين.

ماذا لو شعرت بالغثيان مع الفيتامينات؟

إذا كنت لا تزال تعاني من الغثيان حتى أثناء تناول الطعام مع الفيتامينات الخاصة بك ، فقد تضطر إلى تغيير استراتيجية المكملات الغذائية الخاصة بك، تجد أنه من الأفضل بالنسبة لك أن تكمل العناصر الغذائية الفردية التي تحتاج إلى المزيد منها ، مثل فيتامين D ، وفيتامين B المركب ، وأوميجا 3s EPA و DHA" .