غدا.. تخفيف ضغط المياه عن أجا والقرى التابعة لها بالدقهلية للتعقيم والصيانة

الدقهلية -فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تخفيض ضغط المياه عن مدينة أجا وعدد من القرى التابعة لها ،غدا الإثنين 15 أغسطس، وذلك من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.



يأتي ذلك لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطة السطحية بمدينة أجا، طبقًا لبرنامج التطهير الدوري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والذي أوضح أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه تشمل مدينة أجا بالكامل، وكذلك عدد من القرى التابعة وهي نوسا الغيط، وبرج النور، ومنشأة الاخوة، والبهو فريك، والسبخا، وشبرا وقرموط البهو، وبقطارس، وكفر ديرب بقطارس، وديرب بقطارس، وجراح، ومنية سمنود، وكفر المندرة والمندرة وشيوة الغربية، وكفر الشراقوة.



ووجه "مختار"، حاتم قابيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا، للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب لسرعة العمل، وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى بالضغوط المعهودة لها، حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ كافة الأعمال، مهيبًا بالمواطنين قاطني مدينة أجا وجميع القرى المذكورة والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياه، وكذا كافة الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع المعلن عنها.

