اليوم السابع
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سلطات ألمانيا وبولندا تحقق في نفوق أطنان من أسماك نهر أودر

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:59 ص
سلطات ألمانيا وبولندا تحقق في نفوق أطنان من أسماك نهر أودر نفوق اسماك
كتبت: هناء أبو العز

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تحقق السلطات الألمانية والبولندية في كارثة بيئية متمثلة فى النفوق الهائل لأطنان من الأسماك في نهر أودر المتاخم للبلدين. 
 
وكشفت التحليلات الأولى التي أجريت في براندنبورج ، ولاية شرق ألمانيا التي تحيط ببرلين ، عن وجود مواد سامة يمكن أن تأتي من تصريفات الزئبق ، ويفترض أنها من مصنع بولندي.
 
من جانبه طالب وزير البيئة الألماني، شتيفي ليمكي، بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب هذه "الكارثة البيئية" ، بينما في بولندا ، تعرضت الحكومة الشعوبية اليمينية لانتقادات لعدم تحركها من قبل.
 
 وزعم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي أنه علم بالحادث في 9 أو 10 أغسطس، واعترف من الواضح أنني اكتشفت ذلك في وقت متأخر جدًا.
 
التحليلات التي أجريت في ألمانيا ليست قاطعة بعد فيما يتعلق بدرجة سمية المياه والمخاطر المحتملة على النظام البيئي، لكن المنظمات البيئية تصف الوضع بأنه كارثة، وأثارت حقيقة ظهور أولى بوادر الكارثة قبل ثلاثة أيام على الشاطئ البولندي ولم يتم إبلاغ برلين بها السلطات الألمانية.
 
وأبلغت السلطات الألمانية عن مؤشرات على مستويات عالية للغاية من الزئبق ، وهو أمر يجب أن يؤكده التحقيق.
 
 وقال ميشيل تاوتنهان ، نائب رئيس حديقة وادي الأودر الوطنية : إذا كان الزئبق ، فإنه سيبقى هناك لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن هذا المعدن لا يتفكك ويمكن أن يبقى في الرواسب لسنوات عديدة، و في الوقت الحالي ، تبنت بولندا الإجراءات الأولى ، بإقالة الرئيس الوطني لإدارة المياه ومفتش حماية البيئة.
 
 

وزير البيئة الألمانى

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نهر اودر

السلطات الالمانية

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الزئبق



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