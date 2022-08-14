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دفاع سلوفاكيا تنفي تقارير عن تسليم كييف طائرات مقاتلة من طراز ميج

الأحد، 14 أغسطس 2022 05:53 م
دفاع سلوفاكيا تنفي تقارير عن تسليم كييف طائرات مقاتلة من طراز ميج أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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نفت وزارة دفاع سلوفاكيا تقارير عن تسليم كييف طائرات مقاتلة من طراز ميج، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاستيلاء على بلدة "أودي" في منطقة خاركوف الأوكرانية بالكامل، ومقتل نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي .

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد، : "لقد دمرنا بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 66 قرب جرجينسك بدونيتسك، وقُُتل ما يصل إلى 40 ".

 

وأضاف أنه نتيجة لقصف القوات الجوية الفضائية الروسية على نقاط تجمع أفراد ومعدات اللواء 63 الميكانيكي بمنطقة خيرسون قُتل 35 ، وأدت ضربات مركزة على موقع اللواء 53 الميكانيكي إلى مقتل نحو 200 من القوميين الأوكرانيين.


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