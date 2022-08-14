اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية تعلن الاستيلاء على بلدة "أودى" بخاركوف

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:45 م
وزارة الدفاع الروسية تعلن الاستيلاء على بلدة "أودى" بخاركوف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاستيلاء على بلدة "أودي" في منطقة خاركوف الأوكرانية بالكامل، ومقتل نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - خلال إحاطة صحفية اليوم الأحد، : "لقد دمرنا بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 66 قرب جرجينسك بدونيتسك، وقُُتل ما يصل إلى 40 ".

وأضاف أنه نتيجة لقصف القوات الجوية الفضائية الروسية على نقاط تجمع أفراد ومعدات اللواء 63 الميكانيكي بمنطقة خيرسون قُتل 35 ، وأدت ضربات مركزة على موقع اللواء 53 الميكانيكي إلى مقتل نحو 200 من القوميين الأوكرانيين .

وتابع كوناشينكوف: " القوات الروسية دمرت كذلك 5 مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقة خاركوف، بالإضافة إلى 151 نقطة تجمع للأفراد والمعدات"، مشيرا إلى أنه نتيجة للعمليات الهجومية للقوات الروسية جرى تحرير بلدة "أودي" في منطقة خاركوف بالكامل.

وفي السياق، أعلن المكتب الصحفي لإدارة مقاطعة خيرسون أن القوات الأوكرانية شنت هجوما صاروخيا قويا على المدينة وضواحيها، وقامت وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي في المنطقة، بالتصدي للهجوم .

وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أن القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية بالصواريخ بشكل مكثف مدينة خيرسون وضواحيها، وتصدت منظومة الدفاع الجوى للهجوم، وتم اعتراض معظم الصواريخ الأوكرانية، لكن وفقا للمعلومات الأولية وقعت بعض القذائف على المدينة ويجري التحقيق حاليا في عواقب القصف، ولم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

يذكر أن الجيش الروسي تمكن في بداية العملية العسكرية الخاصة، من فرض سيطرته على مقاطعة خيرسون والجزء المطل على بحر آزوف من مقاطعة زابوروجيه، وحرر خلال ذلك عدة مدن كبيرة مثل خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك وعزل أوكرانيا عن بحر آزوف.

 


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