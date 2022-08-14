خبراء الأمم المتحدة قلقون بشأن تأثير حرب أوكرانيا وروسيا على الأطفال ذوي الإعاقة

كتبت: هند المغربي

أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن وضع الأطفال ذوي الإعاقة في أوكرانيا المودعين في مؤسسات، بالإضافة إلى الترحيل لمؤسسات أخرى سواء داخل أوكرانيا أو خارجها.

وقال الخبراء في بيانهم : "لقد وضعت الأزمة الإنسانية الحالية الناجمة عن الحرب الأوكرانيه فى (فبراير) الماضي أوكرانيا في أزمة وجودي إننا نقدر بعمق مأزق أوكرانيا. مؤكدين "مثل كل النزاعات ، لها تأثير غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات".

وقال خبراء الأمم المتحدة "إن أوكرانيا تواجه مهمة ولدينا أمل صادق في أن تلتزم أوكرانيا بمستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة ، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة. ونحن على استعداد لتقديم مشورتنا وتضامننا ودعمنا لأوكرانيا في هذا الشأن "

ولفت الخبراء إلى أنه تم الإبلاغ عن إعادة آلاف الأطفال ذوي الإعاقة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم الأصلية ولكن دون تقييم مناسب لتحديد المصالح الفضلى للطفل واعتبارات حماية الطفل ، وبالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة الذين بقوا في المؤسسات ، هناك مزاعم بالنزوح من مؤسسة إلى أخرى داخل البلد على حساب صحتهم ورفاههم بالاضافة إلى المشاكل المعروفة المتمثلة في الإهمال وسوء المعاملة والقيود المادية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات

ودعا الخبراء إلى إنهاء الحرب والتعهد بالمساعدة لأوكرانيا في بناء مستقبل أفضل لمواطنيها من ذوي الإعاقة".