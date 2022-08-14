تقارير جزائرية: الجيش يرسل مروحيات للسيطرة على حرائق في غابات ولاية تيبازة

كتب أحمد عرفة

أكد تقارير جزائرية، أن الجيش الجزائرى يرسل مروحيات للسيطرة على حرائق فى غابات ولاية تيبازة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الجزائر تخصيص أكثر من 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية، وأوضح مسئول عمليات التكرير بشركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة، ميلود عمارة، فى له اليوم، أن تخصيص هذا المبلغ يأتى ضمن ميزانية ضخمة تبلغ 40 مليار دولار لتنفيذ مخطط لمدة 5 سنوات لتطوير الصناعات البتروكيماوية والتكريرية.

وأضاف عمارة أن هذه الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة فى البتروكيمياوية والتكرير تندرج فى إطار استراتيجية بلاده لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق المحلى، وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية للصناعة الجزائرية، والمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة.