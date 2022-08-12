

وأضاف عمارة أن هذه الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياوية والتكرير تندرج في إطار استراتيجية بلاده لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق المحلي، وتوفير المواد الأولية البتروكيماوية للصناعة الجزائرية، والمؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، وكذلك للحد من الاستيراد و من تحويلات العملة الصعبة.



وأشار إلى أن "سوناطراك" نجحت في تصدير أكثر من مليار دولار من المواد البتروكيماوية خلال العام الماضي.