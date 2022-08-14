تحرير 96 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية ومحاضر للذبح خارج المجازر ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 6 إلى 12 أغسطس الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 96 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 21 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 21 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 17 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، ، 10 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير محضرين للتصرف في 170 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، ومحضرا لعدم وجود ماكينة صرف داخل المخبز، ومحضرا للتوقف عن مزاولة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 2 محضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و5 محاضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، 3 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرين لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضراً لأحد الجزارين لحيازته وعرضه للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط 10 كجم لحوم، وتحرير 10 محاضر لجزارين لعدم، بجانب تحرير 29 محضراً لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية للإعلان عن أسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فضلا عن تحرير 14 محضراً للعاملين في مجال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية صادر من وزارة الصحة للتحقق، من خلوهم من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمطاعم، و3محاضر ضد تجار لقيامهم بتجميع سلع تموينية مدعمة، حيث تم ضبط 11جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، بينما تم ضبط 21كجم سردين منتهية الصلاحية، 5كجم ملاوي غير صالحة للاستهلاك الادمي، 20كجم كبدة مجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

إضافة إلى سحب 5 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، بجانب تحرير 7محاضر لمستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، محضرين لمتعهدي مستودعات بوتاجاز، التحفظ على 900 لتر بنزين وتحرير محضرين للمسؤولين عن طلمبات رصيف لتمويل السيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، بينما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية، وسحب العينات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.