بولندا: نعمل على صياغة مفهوم للاتحاد الأوروبي يستهدف وقف إصدار تأشيرات للروس

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير خارجية بولندا بيرث فافجيك، أن بلاده تعمل في الوقت الراهن، على صياغة مفهوم للاتحاد الأوروبي لوقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير خارجية بولندا أن بلاده، تؤيد توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي، ولاسيما فيما يتعلق بمسألة تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة للمواطنين الروس.

وأوضح نائب الوزير البولندي، أن هذا الموضوع يلقى معارضة من الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وهولندا، متابعا: بما أنه من المستحيل كسر مقاومة هذه الدول من أجل تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة لمواطني روسيا، تعمل جمهورية بولندا لوضع قرار جديد، والدبلوماسية البولندية تجري مباحثات منذ أسابيع مع بعض الدول، حول هذا الموضوع، وأن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا والتشيك وسلوفاكيا، لها نفس وجهة النظر حول ذلك.

ولفت نائب وزير خارجية بولندا إلى أن بولندا، لم تصدر تأشيرات سياحية للمواطنين الروس منذ عدة أشهر. وفي الوقت الراهن، فقط الروس الذين يتعين عليهم عبور الحدود البولندية الروسية للعمل، بما في ذلك سائقو الشاحنات والدبلوماسيون، وكذلك الأشخاص الذين يحملون بطاقة بولندية وأفراد عائلات مواطني بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يحصلون على تأشيرات.