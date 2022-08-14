روسيا: زيارة بعثة الوكالة الذرية لمحطة "زابوريجيا" ستحدد المسؤولين عن قصفها

وشدد أوليانوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - على ضرورة تنظيم الزيارة في أقرب وقت ممكن، وضرورة وقف القصف الأوكراني على المحطة وتقديم ضمانات أمنية لبعثة الوكالة الدولية.

وأشار إلى أن قصف قوات كييف يعيق زيارة البعثة الدولية إلى المحطة، مضيفا أن السلطات اقترحت وقف عمل المحطة النووية تجنبا لحدوث كارثة نووية بسبب القصف الأوكراني المتواصل.

وفي سياق آخر، قال ميخائيل أوليانوف "إنه ليس هنالك أي محاولات غربية في النمسا لتجنيد الدبلوماسيين الروس أو دعوات لإدانة عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا".

وردا على سؤال عما إذا كان الدبلوماسيون الروس صادفوا محاولات تجنيدهم أو دعوات لإدانة العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، قال: "لا. لا أستطيع تذكر مثل هذه الحالة".

وأضاف - في تصريح لوكالة (تاس) الروسية للأنباء - "ظهرت بعض الدعوات عدة مرات فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها نيابة عن دبلوماسيين غربيين.. ولكن مثل هذه الدعوات دعائية بحتة أو استفزازية بشكل صارخ.. وليس من الضروري الرد عليها".

وفي السياق، أكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة، عزمها إرسال بعثة أممية لمحطة زاباروجيا النووية.. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن المسألة لا تزال قيد التخطيط والتحضير.

وأضاف :"عندما نكون بصدد إعداد مهمة تتنقل خلالها بعثة دولية مدنية إلى منطقة نزاع مسلح، حيث تكون خطوط المواجهة في الجبهة غير واضحة المعالم، فعلينا أن ننتبه إلى عنصر السلامة، وتأمين البعثة، ما يستوجب الكثير من الوقت والتحضير".

وتابع :"كل الأطراف مصممة على أن تتحقق هذه المهمة".

كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، قد اتهم موسكو، باستهداف محطة زاباروجيه النووية الأوكرانية الخاضعة للقوات الروسية مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إن الروس لم يستولوا على أي شيء بدون مقاومة أبطالنا ولن يتمكنوا من الاحتفاظ بأي من أراضينا"، مشددا على أن جيش بلاده سيحرر جميع المناطق التي استولت عليها روسيا.

وأضاف زيلينسكي - عبر تطبيق تليجرام، وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "يجب أن نتذكر دائمًا أن جيشنا يخوض في هذه الحرب معارك شرسة وصعبة.. لم يستول الروس على أي شيء بدون مقاومة أبطالنا ولن يتمكنوا من الاحتفاظ بأي شيء".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في بولندا وصول 12 جنديا أوكرانيا على متن قطار طبي مخصص لتلقي العلاج من إصابات حرب في مستشفيات بولندا.

وذكر "راديو بولندا" أنه تم نقل الجنود إلى مستشفيات في مدينة "بوزنان" ومحافظة "بولندا الكبرى" من إصابات طلقات نارية وإصابات ناجمة عن انفجار قنابل وألغام وسقوط صواريخ.

كانت وزارة الصحة البولندية خصصت القطار الطبي لجلب الجنود الأوكرانيين ممن يحتاجون لتلقي العلاج في بولندا، ووصل عشرات الجنود الأوكرانيين منذ بداية الشهر الماضي لتلقي العلاج في مختلف مستشفيات البلاد.

كما أعلنت السلطات البولندية افتتاح مركز للاجئين الأوكرانيين بتمويل حكومي بولندي في مدينة "إربين" قرب العاصمة الأوكرانية "كييف".

وافتتح السفير البولندي في أوكرانيا بارتوش تشيتسكي ووزير المجتمعات وتنمية الأراضي الأوكراني أوليكسي تشيرنيهوف المركز الذي تصل سعته إلى 350 لاجئا، وتم إعداده لاستقبال النازحين داخليا جراء العمليات العسكرية الجارية.

يشار إلى أن المركز الجديد هو الأحدث بين عدة مراكز مشابهة بنيت في مدن "لفيف" و"بوتشا" و"بوروديانكا" الأوكرانية على خلفية دمار المنازل وتشرد آلاف المواطنين الأوكرانيين جراء العمليات القتالية الجارية مع القوات الروسية.