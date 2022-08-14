برلمان لبنان يبعث برقيتي تعزية للرئيس السيسي والبابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

إيمان حنا

بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة ، وفق بيان صادر عن برلمان لبنان.

وجاء فى نص البرقية"ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة فى كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة ، باسم الشعب اللبنانى وباسمى الشخصى وباسم المجلس النيابى أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصرى الشقيق بأحر التعازى سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام والامن والتقدم والاستقرار .

كما بعث برى ببرقية ثانية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معزيا بالضحايا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.