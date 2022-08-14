اليوم السابع
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برلمان لبنان يبعث برقيتي تعزية للرئيس السيسي والبابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:15 م
برلمان لبنان يبعث برقيتي تعزية للرئيس السيسي والبابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة المنيرة نبيه برى
إيمان حنا

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بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى معزيا بضحايا حادثة كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة ، وفق بيان صادر عن برلمان لبنان.

 

وجاء فى نص البرقية"ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة فى كنيسة المنيرة فى محافظة الجيزة ، باسم الشعب اللبنانى وباسمى الشخصى وباسم المجلس النيابى أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصرى الشقيق بأحر التعازى سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام والامن والتقدم والاستقرار .

 

كما بعث برى ببرقية ثانية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معزيا بالضحايا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



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