الكهرباء: الأكشاك المغذية لكنيسة أبو سيفين تعمل بكفاءة.. والحريق نتيجة ماس

أكد المهندس بهجت عبد الحليم رئيس قطاع الشبكات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تلقت بلاغا بوجود حريق بكنيسة المنيرة التابعة لشبكات بشتيل، موكدا أنه عقب البلاغ بـ5 دقائق كان الفنى المختص متواجدا أمام الكنيسة، وتم فصل التيار الكهربائى من المحول الرئيسي.

وأوضح عبد الحليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمنطقة من خلال دفع فرق طوارئ لمقر الحادث للاطمئنان على صحة وسلامة التغذيات الكهربائية الخارجية المغذية للكنيسة.

وأضاف عبد الحليم، أن فرق الطوارئ الفنية قامت بفحص الأكشاك الخاصة بتغذية الكنيسة والمبانى المحيطة بها، لافتا إلى أنه تم التأكد من سلامتها وعملها بأعلى كفاءة فى توصيل التيار الكهربائى للمواطنين بهذه المنطقة.

وكشف عبد الحليم أن الحادث الأليم هو ناتج عن حدوث ماس كهربائى داخلى بالكنيسة وفقا لما جاء فى بيان وزارة الداخلية حول ملابسات الحادث، مؤكدا أنه تم فصل التيار الكهربائى عن الكنيسة بناء على طلب القائمين عليها لتأمين أعمال الإطفاء حتى الانتهاء من رفع المخلفات وإزالة آثار الحريق.