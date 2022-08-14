اليوم السابع
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توجيهات رئاسية بدعم أسر الضحايا.. كلمة رئيس الوزراء بكنيسة أبوسيفين (إنفوجراف)

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:51 م
توجيهات رئاسية بدعم أسر الضحايا.. كلمة رئيس الوزراء بكنيسة أبوسيفين (إنفوجراف) كلمة رئيس الوزراء من موقع حريق كنيسة أبو سيفين (إنفوجراف)

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أثناء زيارة ميدانية لمعاينة موقع حريق كنيسية أبو سيفين بمحافظة الجيزة، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه تقرر صرف 100 ألف جنيه إعانة لأسرة كل متوفى و20 ألف جنيه للمصاب.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه فور وقوع الحريق بدعم أسر الضحايا والمصابين على الفور، مشيرا إلى أن حريق أبو سيفين حدث نتيجة ماس بمبنى الكنيسة، موضحا أن أجهزة الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق الحماية المدنية بذلت جهود كبيرة فى السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين، موضحا إنه وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه فى ضحايا الحادث المؤلم، الذى وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازى الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالى الضحايا فى هذا الحادث الأليم، الذى أحزننا جميعا.

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رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة امبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين



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