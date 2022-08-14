السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "خ.أ" بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى المخدرات "الحشيش" وترويجها على عملائه من القرى المجاورة ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم ، وبحوزته عدد لفافات الحشيش وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التخقيق وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.