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البيت الأبيض: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان عزز الأمن القومي للبلاد

الأحد، 14 أغسطس 2022 06:49 م
البيت الأبيض: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان عزز الأمن القومي للبلاد بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من أفغانستان عزز الأمن القومي للبلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال تقرير أكسيوس، نقلا عن جمهوريين في الكونجس، إن قوات خاصة أفغانية دربتهم الولايات المتحدة الأمريكية قد ينضمون لأعداء واشنطن لفشل إجلائهم من كابول.

وتابع تقرير أكسيوس، أن جو بايدن ألقى باللوم على صفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع طالبان في 2020 لتبرير سقوط كابل.

ونقلت أكسيوس عن تقرير الجمهوريين، إن إدارة جو بايدن عقدت اتفاقيات إجلاء سريعة وغير مخططة من أفغانستان، موضحة أن طريقة إخلاء القوات الأمريكية من كابول تختلف عن تقييم الخارجية.

كما نقل تقرير أكسيوس عن تقرير الجمهوريين، بأن لحظات بين قرار إدارة جو بايدن للإخلاء وسقوط كابول بيد طالبان، موضحة أن تقرير للجمهوريين يتهم إدارة جو بايدن بترك قرار الإخلاء من أفغانستان للحظات الأخيرة.

 


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