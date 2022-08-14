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الانتهاء من 430 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بقرى حياة كريمة فى الغربية

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:00 ص
الانتهاء من 430 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بقرى حياة كريمة فى الغربية مشروعات حياة كريمة
الغربية مصطفى عادل

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لـ"اليوم السابع"، أن محافظة الغربية بكافة أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق منذ إطلاق المشروع القومي حياة كريمة واختيار مركز ومدينة زفتى لتنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة الغربية.
 
وأوضح محافظ الغربية، أن هناك 1000مشروع يتم تنفيذهم بمركز زفتى في 24 قطاع منها 140 مشروع في قطاع الصرف الصحي، 129 مشروع فى قطاع مياه الشرب، و108 في قطاع الكهرباء، و55 مشروع في قطاع الغاز، و54 مشروع في قطاع الاتصالات، و 83 مشروع في قطاع التربية والتعليم، و30 مشروع في قطاع الشباب والرياضة، و24 مشروع في قطاع الصحة، 8 في قطاع الإسعاف، و 9 مجمعات خدمية، و9 مجمعات زراعية بيطرية، و34 مشروع في قطاع البريد و 19 مشروع في قطاع الكباري، و11 مشروع في قطاع التضامن، و21 مشروع في قطاع المواقف والأسواق والحماية المدنية، و 114 مشروع في قطاع الطرق، و3 مشاريع في قطاع السكة الحديد، و 9 مشاريع في قطاع الشرطة، و 48 مشروع في قطاع الاتصالات إلى جانب إنشاء 2 عمارة سكنية و 9 مجمعات صناعية و 54 في قطاع السكن الكريم.
 
وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم الانتهاء 430 مشروعا، وجاري العمل في باقي المشاريع وتجاوزت نسب التنفيذ 65%.

محافظ الغربية

حياه كريمه

مشروعات حياه كريمه بالغربية

مشروعات حياه كريمه بزفتي



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