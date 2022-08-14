اكتشاف حفريات لأول ديناصور صغير "مدرع" في أمريكا اللاتينية عمره 100 مليون سنة.. صور

فاطمة شوقى

عثر باحثون على حفريات لديناصور "جاكابيل كانيوكورا" في بلدة سيرو بوليس الأرجنتينية، وهو يعتبر أول ديناصور مدرع صغير في أمريكا اللاتينية، حيث أنه يعود إلى أكثر من 100 مليون سنة، خلال أواخر العصر الطباشيرى، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الباحثين من مؤسسة أزارا التابعة لجامعة إقليم الباسك، أكدوا أن اليناصور الذى يُطلق عليه اسم "جاكابيل كانيوكورا"، الذى تعنى حامل الدروع في اللغات القديمة ، يبلغ طوله حوالى 1.5 متر ووزنه بين 4 إلى 7 كجم، وينتمى إلى مجموعة الثايروفوران أو الديناصورات المدرعة ، والتي تتمثل أبرز سماتها في وجود عدة صفوف من عظام الجلد على هيئة دروع تحمى عنق وظهر وذيل الحيوان على غرار شكل التماسيح.



الارجنتين

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الديناصور يعتبر من النوع الغير مألوف ، أولا لأنه ليس عملاقا ، بل هو حيوان صغير جدا، ولكن أيضا لأنه يتوافق مع سلالة الديناصورات، وتم العثور على العينة بالقرب من منطقة شرطة سيرو ، في مقاطعة ريو نيجرو ، في منطقة كبيرة من الأحافير داخل منطقة الأحافير في لا بويتريرا ، على بعد حوالي 1205 كيلومترًا جنوب غرب بوينس آيرس.

والسمة الأكثر تميزًا لهذا النوع هي وجود الفك السفلي الفريد من نوعه بالنسبة إلى الثايروفوران ، وهو قصير نسبيًا وبه حافة كبيرة على الحافة السفلية.



ديناصور مدرع فى امريكا اللاتينية

وسلط الباحثون الضوء على أن الديناصورات الثيروفورية كانت وفيرة جدًا في نصف الكرة الشمالي ، لكن السجل الأحفوري لهذه المجموعة في نصف الكرة الجنوبي وبشكل أكثر تحديدًا في أمريكا الجنوبية نادر جدًا.

وقال إن البقايا الوحيدة في الأرجنتين التي كانت معروفة سابقًا لا تحتوي إلا على مواد غير مكتملة للغاية ، لدرجة أنها لا تسمح بالتعرف على الأنواع الجديدة ، وأكد أنه بعد أكثر من 200 عام من تاريخ علم الحفريات الفقارية في الأرجنتين ، "جاكابيل كانيوكورا "هو أول ديناصور أرجنتيني مدرع يحصل على اسم.